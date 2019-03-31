Son Dakika Haberleri: İzmir'de Oylar Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

İzmir'de Oylar Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

57 dakika önce

İzmir'de oylar seçim kurullarına gelmeye başladıİZMİR - İzmir'de Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılan oylar, sandık başında yapılan sayımların ardından ilçe seçim kurullarına getiriliyor.

İzmir'de Oylar Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı, System.String[]
İzmir'de oylar seçim kurullarına gelmeye başladı

İZMİR - İzmir'de Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılan oylar, sandık başında yapılan sayımların ardından ilçe seçim kurullarına getiriliyor.
Yurt genelinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından İzmir'de sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Sandık başındaki sayımın ardından mühürlü çuvallara konan oy pusulaları ve tutanaklar sandık başkanları ve 1 üye tarafından ilçe seçim kurullarına getiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

İzmir, Genel
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