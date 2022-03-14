Son dakika haberleri! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu - Son Dakika

İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu

Çok sayıda vatandaşı yüksek faizle borçlandıran şebeke çökertildi

İZMİR - İzmir'de ekonomik durumu kötü olan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşlara, yüksek faiz karşılığında borç vererek mağdur ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 4 ilçede özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırdıktan sonra icraya vererek mağdur ettikleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Öte yandan ağına düşürdükleri vatandaşları tehdit ve darbedip baskı yoluyla da mağdur ettikleri tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için ekipler harekete geçti.

4 ilçede 15 adrese baskın

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, T.K., S.K., B.Ç., H.S., M.K., E.A., R.G., İ.N., C.U. ve M.G. isimli 10 şüphelinin, Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş İlçelerinde bulunan 12 ikamet ve 3 iş yerinde, suç ve suç unsuru ele geçirmeye yönelik, 14 Mart günü özel harekat destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da, 9 adet senet, 2 adet ajanda ve not kağıdı (Birçok alacağın kaydedildiği listeler), 2 adet farklı şahıslara ait kimlik fotokopisi, bir miktar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.