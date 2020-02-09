İzmir'de özel hastanede yangın - Son Dakika

İzmir'de özel hastanede yangın
6 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:16 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.
Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
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