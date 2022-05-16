İzmir'de "özel şefler" yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören engelli öğrenciler, yeteneklerini sergiledi.

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Erdal Önder Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Özel Şefler Yarışıyor" etkinliğine İzmir'deki 2 mesleki teknik anadolu lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda yiyecek içecek hizmetleri eğitimi gören 85 engelli öğrenci katıldı.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşlerinin mutfağa girerek tavada yumurta pişirmesiyle başlayan yarışmada özel şefler, öğretmenlerinin yardımıyla Bergama köfte, alinazik kebabı, mantı, kuzu pirzola, incir tatlısı ve sütlü helva gibi lezzetlerden oluşan menüleri tamamlamaya çalıştı.

Yarışma sonunda yemeklerin tadımının ardından jüri üyeleri, tüm öğrencileri birinci seçerek madalyalarını takdim etti.

"Sonuçlar keyif verici"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, engelli bireylerin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Her bireyin keşfedilmesi gereken bir özelliği var ancak onlara fırsatlar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belki bugün bu salonda yemek yapan kardeşlerimizden dünyanın en özel aşçıları yetişmiş olacak." diye konuştu.

Jüri üyesi Eren Kurt, kendi kendilerine yetebilme hedefiyle eğitim gören gençlerin profesyonel seviyede tabaklar sunacak hale geldiğini dile getirerek, "Sonuçlar o kadar iyiydi ki bu noktada sektörü de destekleyecek arkadaşlarımızın yetiştiğini görmüş olduk. Hem onların geldiği seviyeyi görmek hem onlarla beraber olmak bizim adımıza gurur ve keyif vericiydi." ifadelerini kullandı.

Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Rafet Şentürk de etkinliğin kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "Bugün yarışmada Alinazik yemeği ve yanında fırın sütlacımızı yaptık. Çok güzel bir proje oldu. Herkesin eline emeğine sağlık." dedi.