İzmir'de panelvan park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Görüntülerde aracın park halindeki araçlara çarpması ve çevredekilerin yardım amacıyla kaza yerine koşmaları yer alıyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Araçta sıkışan ve ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarılan 3 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 35 AR 7169 plakalı panelvan, İnönü Caddesi Poligon Bölgesi'nde park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu

Sağlık Bakanı Koca: 100 bin kişinin seyahati HES kodu sayesinde riskli olduğu için engellendi