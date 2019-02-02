Son Dakika Haberleri: İzmir'de Panelvanın Çarptığı Yaya Öldü

İzmir'de Panelvanın Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir'de Panelvanın Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde O.M. idaresindeki 35 D 0939 plakalı panelvan, yolun sağında yürüyen Seyfi Appak'a (56) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Appak, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü O.M. gözaltına
alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Umurbey, Ödemiş, İzmir, Güncel
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