İzmir'de Panelvanın Çarptığı Yaya Öldü
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Umurbey
Mahallesi'nde O.M. idaresindeki 35 D 0939 plakalı panelvan, yolun sağında yürüyen Seyfi Appak'a (56) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Appak, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi
'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü O.M. gözaltına
alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:36 Kaynak: AA
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