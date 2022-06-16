İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada - Son Dakika
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İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada

16.06.2022 08:47

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkımı için karar verilen bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkımı için karar verilen bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleliyi paniğe sevk eden yıkım anı, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı. Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, büyük bir gürültüyle çöken bina mahalle sakinlerini paniğe sevk ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda vatandaştan tepki yağdı.

(İHA)

İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada
İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada
İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada
İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada

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Kaynak: İHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de paniğe yol açan yıkım: O anlar kamerada - Son Dakika

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