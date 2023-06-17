İzmir'de pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp - Son Dakika
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İzmir'de pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp

17.06.2023 08:13

Urla ilçesinde bulunan bir pansiyonda üç gündür kalan 21 yaşındaki Dudu Yılmaz, boynuna kablo bağlı halde ölü bulundu. Kadının pansiyonda birlikte kaldığı kocası R.Y. ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda 3 gündür konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.,'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

GENÇ KADIN ÖLÜ BULUNDU

Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCASI KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası R.Y.'nin ise olayın ardından kayıplara karıştığı değerlendirilirken, polis ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp - Son Dakika
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