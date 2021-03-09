İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi - Son Dakika

İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi

09.03.2021 06:46

İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesiİZMİR'in Buca ilçesinde, park halindeki panelvan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi

İZMİR'in Buca ilçesinde, park halindeki panelvan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Doğuş Caddesi'nde meydana geldi. B.Ş.'ye ait park halindeki 35 RID 84 plakalı panelvandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahalede bulundu. Yapılan çalışma ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürülürken, araç içerisinde bulunan 2 taş bulundu. Bunun üzerine, polis ekipleri aracın kundaklanma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi
İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi
İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi
İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de park halinde yanan araçta kundaklama şüphesi - Son Dakika


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