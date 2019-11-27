İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir süredir park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi 278/5 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir park halinde bulunan 35 BYD 26 plakalı pikap biranda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı.