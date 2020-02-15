İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Emir Viran'ın kullandığı 35 AIC 436 plakalı araç, Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S01788 plakalı minibüs ile 35 DAK 09 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Bir süre sürüklendikten sonra refüje çarparak durabilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Yapılan incelemenin ardından Viran'ın cesedi Çiğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.

Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
İzmir'deki baskında kaçak sakatat ve pişmiş kelle ele geçirildi Ekiplerin baskın yaptıkları depoda kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle ele geçirdi Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 06:35:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]