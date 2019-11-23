Son Dakika Haberleri: İzmir'de park halindeki araçta yangın
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de park halindeki araçta yangın - Son Dakika

İzmir'de park halindeki araçta yangın

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı.

İzmir'de park halindeki araçta yangın, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerde Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonette çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sorası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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