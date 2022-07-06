İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

06.07.2022 09:04

İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halinde bulunan otomobil bir anda alev topuna dönerken o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile kayda alındı.

İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halinde bulunan otomobil bir anda alev topuna dönerken o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda alev topuna döndü. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'deki orman yanığını 149 dakikada kontrol altına alındı İzmir'deki orman yanığını 149 dakikada kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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