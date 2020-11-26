Park halindeki otomobilden para ve altın çalan zanlılar yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırıp para ve altın bulunan çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto galeri sahibi Ayhan M'nin Akçay Caddesi'nde park halindeki 35 AON 757 plakalı otomobilin camı kırılarak bagajındaki içinde yaklaşık 1105 lira ile 5 bin dolar ve 15 gram altın bulunan çantasının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 35 AHM 876 plakalı otomobille geldiğini belirledi. Aracın sahibini araştıran ekipler, 28 yaşındaki G.T'yi gözaltına aldı. G.T'nin ifadesinde aracı erkek arkadaşı Serkan E. ile Mehmet A'nın kullandığını söylemesi üzerine iki şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan para ve altınlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde aynı yerde oto galeri işi yaptıklarını, Ayhan M'nin otomobile çanta koyduğunu gördüklerini ve içinde para olduğunu düşünerek plan yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan E. ve Mehmet A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.