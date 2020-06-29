İzmir'de park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir'de, sefere çıkma hazırlığı yapan bir yolcu otobüsünde, iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

İzmir'de, sefere çıkma hazırlığı yapan bir yolcu otobüsünde, iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Aynı otobüste bir önceki günde aynı arızadan yangın çıktığı öğrenilirken, facianın eşiğinden dönüldü.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ), İstanbul'a sefer yapmak için hazırlık yapan 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otobüsünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların metrelerce yükseldiği yolcu otobüsündeki yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, aynı yolcu otosüsünde bir önceki günde aynı arızadan yangın çıktığı ve kısa sürede müdahale edilmesi sonucu büyümeden söndürülüdüğü öğrenildi.

Faciadan dönüldü

Öte yandan, söz konusu yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul'a sefer yapacağı ileri sürüldü. Olası bir faciadan dönülen yangın hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

İstanbul, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Son Dakika

15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:08 Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 21:09 Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
15:00
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
14:59
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
14:53
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
14:53
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
14:48
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
14:47
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
14:40
Azmin ve zaferin tablosu! Her gün batımında Nemrut Dağı'nda tozlar gökyüzüne ulaşıyor
14:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 15:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]