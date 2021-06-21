Üye Girişi
İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

21.06.2021 23:32
İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, park yüzünden aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen 2 kişinin kavgasında taraflardan birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğeri ise kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, park yüzünden aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen 2 kişinin kavgasında taraflardan birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğeri ise kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi 365 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine arabasını park eden Mehmet K. ile Serhat M. arasında park yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serhat M. taşla Mehmet K'nin kafasına vururken, çıkan arbedede Mehmet K'de, Serhat M'yi göğsünden ve kolundan bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşlar 2 yaralıyı da araçlarına alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Serhat M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, başından yara alan Mehmet K. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

Polis, Darbe, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu 00:16 EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu Fatih Terim'in istediği futbolcular ortaya çıktı! Milli Takım'da yerden yere vurulan Kenan Karaman da listede 23:31 Fatih Terim'in istediği futbolcular ortaya çıktı! Milli Takım'da yerden yere vurulan Kenan Karaman da listede Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu 23:04 Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti 21:37 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor 20:17 Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım 19:05 Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım
Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var 18:28 Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek 16:45 Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı         
00:33
Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
23:47
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi         
23:16
Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi         
22:03
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik         
20:29
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var         
19:13
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar         
18:54
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 01:00:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement