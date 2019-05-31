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İzmir'de park kavgası kanlı bitti

1 saat önce

İzmir'de park kavgası kanlı bittiİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde park kavgası yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin kavgasında bir vatandaş bıçaklanarak ağır yaralandı.

İzmir'de park kavgası kanlı bitti
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde park kavgası yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin kavgasında bir vatandaş bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 13.30 sularında Uzundere TOKİ Konutları 6004 Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre apartman görevlisi olarak çalışan Ali Işık (37), birkaç gün önce kimliği belirlenemeyen bir kişiyle araba park etme sorunu yüzünden tartıştı. İki şahsın yolu bugün Işık'ın görevli olarak çalıştığı apartmanın önünde yeniden kesişti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, bıçağını çıkaran şahıs Ali Işık'a sapladı. Işık, kanlar içinde yerde kalırken olayı gören komşuları sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Işık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın faili kayıplara karışırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İzmir'de park kavgası kanlı bitti
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:11 Kaynak: İHA
Uzundere, Konak, İzmir, 3. Sayfa
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