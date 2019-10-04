Son Dakika Haberleri: İzmir'de parklardaki hırsızlığa karşı kameralı önlem
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İzmir'de parklardaki hırsızlığa karşı kameralı önlem

52 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklardaki hırsızlık olaylarını önlemek ve güvenliği artırmak için çalışmalarını artırdı.

İzmir'de parklardaki hırsızlığa karşı kameralı önlem, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklardaki hırsızlık olaylarını önlemek ve güvenliği artırmak için çalışmalarını artırdı. Son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Halkpark'a güvenlik kameraları takıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi parklarda güvenliği artırmak ve hırsızlığı önlemek için çalışmalarını hızlandı. Mavişehir'deki Halkpark'ta yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Ulaşım Birimi (İZUM) ekipleri, parka güvenlik kameraları yerleştirdi. 100 bin metrekarelik park alanında, hırsızlık olaylarının çokça yaşandığı bölgeler ve çocuk parklarının olduğu kısımlara beş güvenlik kamerası yerleştirildiği açıklandı. 200 metre görüş açısı ve gece görüş özelliğine sahip kameraların sayısının önümüzdeki dönemde daha da artırılacağı bildirildi.


Öte yandan İZUM ekiplerince belirli bölgelere yerleştirilen kameralar sayesinde şimdiye kadar hırsızlık yaptığı tespit edilen dört kişi yakalandığı da belirtildi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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