İzmir'de parkta hareketsiz bulunan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ahmet Çidem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çidem, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocakapı Mahallesi'ndeki Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda Ahmet Çidem'in (69) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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