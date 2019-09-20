İzmir'de parkta oturan kişiye silahlı saldırı

Urla'da parkta oturan bir kişi, daha önce bıçakladığı kişi tarafından silahla yaralandı.

Yelaltı Mahallesi Demokrasi Parkı'nda oturan Oğulcan H. (23), olay yerine saklanan Giray G. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan Oğulcan H, ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden yaya kaçtığı öğrenilen Giray G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Oğulcan D'nin haziran ayında Urla Kum Denizi civarında tartıştığı Giray G'yi bıçakla yaraladığı ve tutuksuz yargılamasının devam ettiği öğrenildi.