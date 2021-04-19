İzmir'de parmak izi 20 yıl önceki cinayetin delilleriyle örtüşen dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de dolandırıcılık ve sahte para operasyonunda yakalanan zanlı, parmak izinin 2001 yılında bir iş adamının öldürülmesi olayının delilleriyle örtüşmesi üzerine sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Konak ilçesinde 2001 yılında Mustafa Enver Özmen'in (70) boğularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürüten ekipler, herhangi bir ize ulaşamadı.

Kentteki faili meçhul dosyaların çözülmesi için İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, 20 yıl önceki cinayeti yeniden soruşturdu.

Özmen'in yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekip, olay yerinden çıkan parmak izleri üzerinde de yeniden çalıştı.

İzmir'de düzenlenen dolandırıcılık ve sahte para operasyonunda yakalanan A.Ö'ye ait parmak izinin cinayetin işlendiği evden çıkan izlerle örtüştüğünü belirleyen ekipler, zanlının ifadesine başvurdu.

Zanlının o tarihte mobilyacı olduğunu, eve mobilya teslim ya da tamiratı için gitmiş olabileceğini iddia etmesinin ardından araştırmayı derinleştiren ekip, A.Ö'nün mobilya dükkanını cinayetin işlendiği tarihten önce kapattığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında A.Ö. ile 2 şüpheli daha gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.