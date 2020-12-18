İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika

İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek

18.12.2020 14:37
İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri yağışların ardından hasada hazırlanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri yağışların ardından hasada hazırlanıyor. Ürününü kış sonuna bekletmek isteyen bazı üreticiler de don tehlikesine karşı tarlaları elyafla örtmeye başladı.

Beklenen kış yağmurlarının gelmesiyle birlikte sökümlere ara veren İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, yağışların ardından hasada kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Ödemiş'te kış patatesi hasadının yaklaşık 15 gün önce başladığını belirten Ödemişli üretici Halim Kirazlı, uzun süren kuraklık günlerinin ardından gelen yağışlar nedeniyle sökümlere ara verildiğini belirterek, "Üreticilerin bir kısmı toprak altındaki ürünü korumak için tarlaları elyaf örtüyle kapattı" dedi.

Yaklaşık 15 yıldır patates üretimi yaptığını söyleyen Kirazlı, "Salgın nedeniyle pazarlarda belirsizlik hakim. Bazı yüksek bölgelerde sökümler yapılmaya başlandı ama asıl hasat havanın elvermesi şartıyla önümüzdeki günlerde başlar" diye konuştu.

Fiyatların belirsizliğini koruduğunu ve toprak altı 70-80 kuruş, toprak üstü olarak da 1 lira 10 kuruş civarında seyrettiğini belirten Kirazlı, "Bu yıl rekoltede düşüklük söz konusu. Dekarda 4,5-5 ton civarında patates alabiliyorken sıcak ve soğuk havanın etkisi ile bitkiler strese girdi. Dolayısıyla gelişemediler. Şuan dekarda 2,5-3 ton civarında verim olduğunu öğreniyoruz. Kış patatesi toprak altında saklanabilir. Fakat soğuk hava nedeniyle don tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle fiyat belirsizliğine karşı ürününü tarlada bekletmesi ve bahara doğru satışa sunmak için elyafla örtülmesi gerekir" şeklinde konuştu. - İZMİR

İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek
İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek
İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek

Kirazlı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de patates hasadı kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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