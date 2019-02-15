Son Dakika Haberleri: İzmir'de Patlama

İzmir'de Patlama

30 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sokakta patlama oldu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sokakta patlama oldu.

Alınan bilgiye göre, 10045 Sokak'ta patlama sesi duyan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla ikinci bir şüpheli paket olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerine tuzaklama olabileceği değerlendirilen şüpheli paket, kontrolü şekilde patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu öğrenildi.

Patlamalarda can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:27 Kaynak: AA

Çiğli, Organize Sanayi Bölgesi, İzmir, Güncel
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