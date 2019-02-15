İzmir'de Patlama
30 dakika önce
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sokakta patlama oldu.
İzmir
'in Çiğli
ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir sokakta patlama oldu.
Alınan bilgiye göre, 10045 Sokak'ta patlama sesi duyan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla ikinci bir şüpheli paket olduğunu tespit etti. Polis
ekiplerine tuzaklama olabileceği değerlendirilen şüpheli paket, kontrolü şekilde patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu öğrenildi.
Patlamalarda can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:27 Kaynak: AA
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