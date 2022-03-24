İzmir'de pazar yerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de pazar yerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

24.03.2022 18:29
İzmir'de pazar yerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, pazar yerindeki yankesicilik ihbarları üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla C.K, G.Y, Ö.Ç.K, H.A, O.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin birçok suçtan sabıkasının olduğu belirlendi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Asayiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de pazar yerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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