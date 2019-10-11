Son Dakika Haberleri: İzmir'de pazarcılardan eylem
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İzmir'de pazarcılardan eylem

15 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde pazarcılar, pazar yerinin araç girişine kapatılmasına tepki gösterdi.

İzmir'de pazarcılardan eylem, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde pazarcılar, pazar yerinin araç girişine kapatılmasına tepki gösterdi.

Gaziemir Belediyesi önünde eylem yapan pazar esnafı, çeşitli sloganlar atarak Belediyenin kararından vazgeçmesini istedi.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, burada yaptığı konuşmada, kapalı pazar yerinin yangın merdiveni alanına beton döküldüğünü, bölgenin araç giriş çıkışının kapatıldığını, esnafın bu nedenle yüklerini kendisinin indirmek zorunda kaldığını anlattı.

Belediye Başkanı'na yazılı ve sözlü müracaat ettiklerini, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'a da defalarca esnaf adına ricada bulunduğunu belirten Acar, şöyle konuştu:

"Biz buraya mecburiyetten geldik. Sabah esnaf pazar yeri rampalarının giriş çıkışları kapatıldı. Araç giriş çıkışına kapalı olan modern tek pazar yeri Gaziemir'de ve bunu belediye başardı. Yüzlerce esnaf tonlarca ürünü araç girmeden insan gücüyle o pazara taşıyamaz. 36 kadın esnafımız var, tezgah açmadı çünkü yükünü indiremedi. Hamallar geliyor, sabah akşam yetişemiyor çünkü 300 esnaf var. Öyle bir sorun ki küçücük bir demir parçasını o yoldan kaldırırsa 500 ailenin sorunu çözülmüş olacak."

Acar, pazar yerinde çarşamba ve cuma günü çalışan esnafın kendisine mesaj atıp sorunun çözmesini istediğini, sorunun çözülmemesi halinde haftaya hiçbir esnafın tezgah açmayacağını kaydetti.

Gaziemir, İzmir, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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