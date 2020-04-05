İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Son Dakika

İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan pazar -yerinde vatandaşlar maske ve eldiven ile önlem aldılar ancak kalabalığın oluşması sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan pazar -yerinde vatandaşlar maske ve eldiven ile önlem aldılar ancak kalabalığın oluşması sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istemişti. Bu tedbirlere göre alınan kararlardan olan 'Pazar giriş noktaları oluşturulmalı bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır' maddesi bazı pazaryerlerinde göz ardı edildi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Eşrefpaşa Pazarı'nda da oluşan kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği görüntülendi.

Maske ve eldiven tamam ancak sosyal mesafe yok

Eşrefpaşa Pazarı'nda birçok vatandaşın maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı gözlenirken, esnafın çoğunun da bu yöntemle önlem aldığı görüldü. Ancak bazı esnafların ürünleri hala elle seçtirdiği ve maske, eldiven kullanmadan tezgah başında bulunduğu görüntülendi. Öte yandan maske ve eldiven le önlem alan vatandaşlar, kalabalık olan pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyamadı.

"Eskidi diye az önce attım"

Pazar alışverişine maske ve eldiven takmadan çıkan bir vatandaş kameralara yakalanırken, maske ve eldivenini eskidiği için az önce attığını ileri sürdü. Kameraları görünce telaşa kapılan vatandaş, "Eskidi diye az önce attım maskeyi, şimdi yine alıp takacağım. Bir işim vardı, halledip gideceğim" diye konuştu.

Çoğu vatandaş maske ve eldiven ile önlem aldı

Pazar alışverişi için maske ve eldiven ile önlemini alan Sevilay ve Serdar Kaya çifti toplu alanlarda önlemlere uyulması gerektiğini söyledi. Kaya çifti, "Önlem alınması gerekiyor. Kendimiz için, çevredekiler için önlem alınması gerekiyor. Özellikle toplu alanlarda alınan kurallara herkesin uyması gerekiyor. İnşallah bugünleri en kısa sürede atlatırız. Biz iki kişi yaşadığımız için genellikle manavdan alışveriş yapıyoruz. Bu kez pazara gelmek zorunda kaldığımız için maske ve eldivenlerimizi takıp geldik" dedi. Yine maske ile önlem alan vatandaşlardan Fevzi Dönmez de, "Toplum sağlığı açısından kurallara uymak gerekli. Toplu alanlarda sağlığımızı korumamız gerekiyor. Buna karşı olan insanlar da var, duyarlı olan insanlar da var. Ben duyarlı olmaktan yanayım. Sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Korunmadığı zaman İtalya ve İspanya'daki manzarayı görüyorsunuz" sözlerine yer verdi.

"Sosyal mesafeye uyuyoruz ama çözüm değil"

Sosyal mesafe kurallarına esnaf olarak uymaya çalıştıklarını belirten esnaflar, "Biz eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak önlemimizi alıyoruz. Ürünleri seçtirmiyoruz, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Pazarda sosyal mesafeye uyan yok. Gördüğünüz gibi tezgahlarda çizgi bile yok. Biz nasıl tezgah açacağımızı, sosyal mesafeye nasıl uyacağımızı kendimiz ayarlıyoruz olabildiğince. Diğer tezgahla aramıza mesafe koyduk ama çözüm değil ki. Ben oraya para bozdurmaya gitmeyecek miyim? 'Öndeki tezgahla arada 3 metre mesafe olsun' diyorlar ama burada 3 metre mesafe var mı?" dedi.

(İHA)

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek         
01:00
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi         
00:29
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı         
00:14
Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı         
23:18
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi         
23:03
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti         
22:51
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz         
22:24
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat         
22:20
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu         
22:16
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı         
21:22
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi         
21:22
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı         
21:14
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi         
20:56
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı         
19:54
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti         
19:44
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı         
17:22
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 01:15:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]