İzmir'de pedallar fidanlar için döndü

İzmir'de UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ve Selçuk ilçeleri için farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu bir kez daha yapılan fidan bağışıyla alkış topladı. Bergama Kızılavlu ve Selçuk Efes'ten eş zamanlı olarak başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan tura katılan 300 sporcu, 1500 fidan bağışladı.

2016'da başlayan ve bugüne kadar 5 farklı rotada, 4 farklı dünya mirası arasında 1445 kişinin toplam 1225 kilometre pedal bastığı UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nda son 5 yılda 5 bin 200'e yakın fidan bağışı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sporculara bir süre eşlik ederek pedal çevirdi ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.