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İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu

1 saat önce

İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturduİZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi.

İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu

İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte konumu sebebiyle birçok kuş türünün mesken edindiği koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, göçmen kuş olarak bilinen flamingoların da evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, yaşam şartları uygun olan bölgeye yerleşerek koloni kurarken, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Nadir görülen bir kuş türü olan uzun bacaklı flamingoların pembe beyaz görüntüleri, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. 1-2 metre uzunluğundaki görkemli kuşlar, gökyüzünde süzülürken de yüzerken de eşsiz manzaralar oluşturdu.

İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu

Balçova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
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