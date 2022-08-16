İzmir'de 2 yıl önce Gündoğdu Meydanı 'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yaparak, 24 saatlik canlı heykel gösterisi sunan Yunus İşçi, 10 yıldır sokak sanatı performansları gerçekleştiriyor. İşçi, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü 9 Eylül etkinlikleri kapsamında yeni dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 29 Ekim 2010'da aralıksız 24 saat canlı heykel olarak durarak ilki başaran İşçi, gün aşırı performanslar ile 100'üncü saati bulmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 9 Eylül'ün 100'üncü yılında, 100 saatle rekoru hedefliyor - Son Dakika

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