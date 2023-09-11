Perseid Göktaşı Yağmuru görsel şölen oluşturdu! 40'a yakını kadraja yakalandı - Son Dakika

Perseid Göktaşı Yağmuru görsel şölen oluşturdu! 40'a yakını kadraja yakalandı

Son Güncelleme: 11.09.2023 11:49

İzmir'in Seferihisar ilçesinde astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş, Perseid Göktaşı Yağmuru'nu görüntüledi. Akgüneş, 40'a yakın meteoru kaydetti.

Seferihisar ilçesinde 13 Ağustos gecesi Perseid Göktaşı Yağmuru'nu izleyip, 4 saatlik kayıt yapan astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş, içlerinde ateş topu gibi de görünen 40'a yakın meteoru görüntüledi.

METEOR YAĞMURLARININ EN GÖRKEMLİSİ

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar sürdü. En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan göktaşı yağmurunu gözlemek için özellikle 12-13 Ağustos gecesi Türkiye'nin birçok bölgesinde ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gözlem etkinlikleri düzenlendi. Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.

İzmir'de Perseid Göktaşı Yağmuru Görüntülendi

"40'A YAKIN METEOR DENK GELDİ"

6 yıl önce hobi olarak astrofotoğrafçılığa başlayan ve profesyonel olarak devam ettiren Süleyman Akgüneş, 13 Ağustos gecesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meteor gözlemi yaptı. Daha sonra çeşitli kamplara katılan Akgüneş, 13 Ağustos tarihindeki gözlemine ilişkin fotoğraf çekimlerini düzenleyip, video haline getirerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İzmir'de Perseid Göktaşı Yağmuru Görüntülendi

SON SANİYEDEKİ ATEŞ TOPUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Seferihisar kıyılarından toplamda 4 saatlik çekimle Perseid meteor yağmurunu görüntülediğini belirten Süleyman Akgüneş, "860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi. Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir. Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi" dedi.

Kaynak: DHA

Seferihisar, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perseid Göktaşı Yağmuru görsel şölen oluşturdu! 40'a yakını kadraja yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Perseid Göktaşı Yağmuru görsel şölen oluşturdu! 40'a yakını kadraja yakalandı - Son Dakika
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