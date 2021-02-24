İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıkları hakim karşısında

24.02.2021 22:23
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıkları hakim karşısında, System.String[]

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 3 sanık, taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktullerin yakınları katıldı.

Tutuklu sanık M.S.Ç. hakkındaki suçlamaları reddederek cinayetleri işleyen ve cezaevinde intihar eden Enver Yıldız ve yakını olan diğer sanık S.C.D'nin olaydan önce evinde kaldığını ve Yıldız'ın İzmir'e alacağı olduğu için geldiklerini söylediğini savundu.

Sanık olay günü Torbalı'da cinayet olduğu haberlerinin geçtiğini belirterek, "Enver'i geçmişte tanımıyorum. Silah ve baskı altında yardımcı oldum. Polis evime gelince odada olduğunu söyledim. Polisler etkisiz hale getirdi." dedi.

M.S.Ç. mahkeme başkanının "Diğer sanık Ö.K. senin ondan sürekli silah istediğini söylüyor." ifadesi ile olay yaşanmadan önce banka hesap hareketlerinde hareketlilik olduğu iddiasını ise reddetti.

Tutuklu sanık S.C.D. cinayetleri işleyen Enver Yıldız'ın kendisine "İl dışına çıkalım mı, paraya ihtiyacım var, kuyumcu soyalım mı?" dediğini ileri sürerek, "Bu sebeple Enver'in ayarladığı silah ve araçla İzmir'e gittik. Yolda kontrolde silah yakalandı. M.S.Ç'den silah talep ettik. Enver 'Market, ev gibi yerleri soyacağım' dediği için uzaklaştım. Ölen kişileri tanımıyoruz. Bağlantımız yoktur. Birilerinin yönlendirmesi, para teklif etmesi söz konusu değildir."diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Olay öncesinde tespit edilen evler oldu mu?" sorusuna ise sanık S.C.D, "Enver uyuşturucu etkisi altındaydı. Keşif gibi değerlendirilmiş. Gezerken sarhoş olduğu için bazı evlere giriyordu, müdahale ediyordum." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Sıkıntılı bir iş var, yapıldığında para verilecek bu hiç mi söylenmedi?" sorusu üzerine sanık, "Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Mağdur tarafın avukatı ise sanıkların savunmalarının samimi olmadığını savunarak, "Tüm Torbalı'yı gezdik diyor ama maktullerinin evinin olduğu sokakta 1'den çok kez görülmüşler." dedi.

Hakimin "Neden cadde veya kuyumcuların olduğu yerde keşif yapmadınız?" sorusuna ise sanık S.C.D. "Uyuşturucu hap alan kişi herhalde sürekli yürümek istiyor." karşılığını verdi.

Sanık Ö.K. de hakkındaki silah temin ettiği iddiasını reddederek, "Suçsuz yere cezaevindeyim. Kesinlikle kabul etmiyorum." dedi.

Öldürülen İlçe Sağlık Müdürünün eşi Vildan Park ise olay gününü anlatarak eşi ile evde bulundukları sırada kapının çaldığını, eşinin açtığını ve gelen kişinin eşine silah dayadığını ve çok kez "Öleceksin" dediğini belirtti.

Gelen kişinin eşini vurduğunu ve sonra kendisine altın ve paraların yerini sorduğunu anlatan Park, "Çantam yakınlardaydı. Çantamdan parayı aldı. O sırada evin panik butonuna bastım. Gelen kişi alarmı durdurmak için dışarı çıkınca kapıyı kapattım ve kilitledim. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme başkanının "Eşiniz neden öldürülmüş olabilir? Dosyada bir sebep arıyoruz. Sizinle paylaştığı bir şey var mı? sorusuna Park, "İlçe sağlık müdürü olduğu için çok yönlü çalışıyordu. Bana anlattığı bir sıkıntısı yoktu. Evimiz 3 katlı ama aynı nitelikte çevrede 13 ev var." dedi.

Öldürülen Hatice Gülcemal'in eşi doktor Harun Gülcemal ise cinayetlerin yaşandığı evlerin arasında "800 metre olduğunu" belirterek öldürülen sağlık müdürünü tanımadığını söyledi.

Olay günü oğlunu almak için arabaya bindiğini ve sağ kapının açılarak kendisine silah tutulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dediklerimi yaparsan bir şey olmaz. Beni ciddiye al, cüzdanı boşalt, dedi. Sonra 'Bu yetmez, eve gidip ziynetleri alacağız.' dedi. Silah dayadı, eve gittik. Eşim ve kayınvalideme 'Ziynet eşyalarınızı çıkarın.' dedi. Çantaları boşalttılar. Maddenin etkisi altında olduğu belliydi. Soğuk havada bile terliyordu. Çantalardan bir şey çıkmadı. Kayınvalideme tutarak tetik düşürdü. Sonra eşimi vurdu. Kafama dayadı 'O geberdi, bir şey yapamazsın, bulacaksın ziynetleri.' dedi. Yeni taşındığımız için değerli eşyaların yerini bilmiyordum. 'Vuracaksan vur ya da bankamatikten para çekeceğiz.' dedim. Bankamatiğe gittik. Parayı çektim ve verdim. Katilin ifadelerine bakılırsa azmettirici var. Olayın olduğu evde önceden başka doktor oturuyormuş. Benden önce oturan kişi için gelmiş olabilir diye düşündük. Düşmanım yok."

Mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, olayın yaşandığı evde olay tarihinden önce kimin oturduğunun tespitinin istenmesine ve tutuklu sanıklardan 1'inin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık 2019 akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yıldız olaydan 2 hafta sonra cezaevinde intihar etmişti. Cinayetlerle ilgisi olduğu iddia edilen 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, Torbalı, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum İki aile arasında köpek yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında         
22:15
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı         
21:21
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti         
20:57
SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar         
20:03
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 22:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei