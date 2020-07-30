İzmir'de Petkim yakınındaki otluk alanda yangın (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin çok sayıda arazözle müdahale ettiği yangın, takviye ekiplerinin de gelmesiyle beraber kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

ALİAĞA (İzmir),