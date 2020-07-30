İzmir'de Petkim yakınındaki otluk alanda yangın (2) - Son Dakika

İzmir'de Petkim yakınındaki otluk alanda yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin çok sayıda arazözle müdahale ettiği yangın, takviye ekiplerinin de gelmesiyle beraber kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.
ALİAĞA (İzmir),
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:14
Kaynak: DHA
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