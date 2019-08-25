Son Dakika Haberleri: İzmir'de piknik alanında yangın
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de piknik alanında yangın

54 dakika önce

Buca ilçesinde ormandaki piknik alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de piknik alanında yangın, System.String[]

Buca ilçesinde ormandaki piknik alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynaklar bölgesinde özel bir tesise ait piknik alanında yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri geldi. 4 arazöz ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında, tesis ve bir dönümlük alan zarar gördü.

İtfaiye, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da korkutan yangın! 5 otel boşaltıldı
Pakdemirli: Şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 00:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de piknik alanında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]