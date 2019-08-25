İzmir'de piknik alanında yangın
54 dakika önce
Buca ilçesinde ormandaki piknik alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:44 Kaynak: AA
Buca ilçesinde ormandaki piknik alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynaklar bölgesinde özel bir tesise ait piknik alanında yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri geldi. 4 arazöz ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında, tesis ve bir dönümlük alan zarar gördü.
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