İZMİR'DE KISITLAMASIZ GEÇEN İLK PAZAR GÜNÜN HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

İZMİR, 1 Temmuz itibariyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar gününde, eski canlılığına tekrar kavuştu. Vatandaşlar, piknik yerlerinde ailesiyle birlikte mangal yakıp, top oynadı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası kademeli normalleşmeyle sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kısıtlamasız ilk pazar gününde İzmir eski hareketliliğine kavuştu. İzmirlilerin, piknik yapmak, mangal yakmak için gittikleri İnciraltı Kent Ormanı vatandaşlarla canlandı. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte kahvaltı yapıp, mangal yaktı. Çocuklar, top oynayıp, ip anladı. Eşi ve çocuğuyla birlikte kahvaltı yapmaya gelen Esra Akgün (30), 'Aylar sonra dışarıdayız, mutluyuz. Kendimizi dışarıya attık. Ailecek kahvaltıya geldik. Aylarca evde kapalı kaldık, kısıtlama biter bitmez de soluğu dışarıda aldık. Keyifli vakit geçiriyoruz' dedi.

Ülkü Karabey (49) de, 'Aylarca evde kalmak bizi çok yordu ama evde kalmamız gerekiyordu. Şu an burada olmak bize çok iyi geldi. Hava çok güzel. Kontrolü elden bırakmamaya çalışıyoruz. Diğer oturan kişilerle aramızdaki mesafeye dikkat ediyoruz. Bizim için çok iyi oldu. İnşallah, bu virüs sürecini atlatırız ve tekrar o günlere geri dönmeyiz' diye konuştu.