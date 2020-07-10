İzmir'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, biri hastaneye kaldırıldı.

İzmir - Ankara kara yolu üzerinde Bağyurdu Mahallesi sınırları içindeki bir piliç kesim ve işleme tesisinin paketleme bölümünde kaynak çalışması sırasında paneller alev aldı.

İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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