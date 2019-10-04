Son Dakika Haberleri: İzmir'de pist şampiyonası heyecanı
Son Dakika Spor Haber

İzmir'de pist şampiyonası heyecanı

1 saat önce

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.

İzmir'de pist şampiyonası heyecanı, System.String[]

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek. Yenileme çalışmalarının ardından 2 bin 140 metre uzunluğunda yepyeni bir pist haline dönüşen Ülkü Park Yarış Pisti'nin açılışı, Türkiye Pist Şampiyonası ile yapılmış olacak.

3'üncü ayak yarışlarında Maxi'de 4, Süper'de 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcu mücadele edecek. Ücretsiz izlenebilecek organizasyon, yarış aralarında Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı
Rumlardan Türkiye'ye küstah çıkış! Yavuz sondaj gemisinde çalışanları tutuklamakla tehdit ettiler Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de pist şampiyonası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]