Son Dakika Haberleri: İzmir'de Pist Şampiyonası heyecanı
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İzmir'de Pist Şampiyonası heyecanı

6 saat önce

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4'üncü Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

İzmir'de Pist Şampiyonası heyecanı, System.String[]

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4'üncü Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek. 2 bin 140 kilometre uzunluğundaki yenilenen pistiyle daha önce Türkiye Pist Şampiyonası 3'üncü Ayak yarışlarının yanı sıra Türkiye Karting Şampiyonası, Apex Masters Türkiye Drift Series gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan Ülkü  Park Yarış Pisti, bir kez daha yarışseverlere büyük heyecan yaşatacak.

Maxi'de 4, Super'de 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği 4'üncü ayak yarışlarında, saat 11.30'dan itibaren Super, Maxi ve Super Production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Organizasyon, yarış aralarında gerçekleşecek Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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