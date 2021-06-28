Üye Girişi
İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

28.06.2021 21:40
İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri  2 milyon 275 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 600 doldurulmuş makaron, 400 bin 400  makaron, 359 kilo tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14  tarihi sikke, 19 bin 275 kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık  2 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.


İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Haziran, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti 22:20 Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu 22:03 Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım 21:12 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım
Van'da seyirlik manzara! Güneş, toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı 21:07 Van'da seyirlik manzara! Güneş, toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı! Sevgilisini dolandırıcı olduğu için mi bıraktı? 20:04 Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı! Sevgilisini dolandırıcı olduğu için mi bıraktı? Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir 19:09 Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 17:54 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi         
22:33
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi         
21:31
"Söke söke" polemiğine Meral Akşener de dahil oldu: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz         
21:07
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir         
19:43
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı         
17:10
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 22:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement