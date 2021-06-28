İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 600 doldurulmuş makaron, 400 bin 400 makaron, 359 kilo tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 tarihi sikke, 19 bin 275 kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.