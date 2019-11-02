Son Dakika Haberleri: İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon TL olan 47 bin adet sahte giyim ürünü ele geçirildi.

İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon TL olan 47 bin adet sahte giyim ürünü ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte giyim ürünü ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Balçova ilçesinde yer alan bir depoya gerçekleştirilen baskında, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır sahte giyim eşyası tespit edildi. Yapılan sayımlarda piyasa değeri 4 milyon TL civarında olan yaklaşık 47 bin adet ürün olduğu belirlendi. Elde edilen ürünlere Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulurken, konu ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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