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İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

21.06.2021 21:21
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 64 bin 400 doldurulmuş makaron, 137 bin makaron, 250 likit sigara, 310 kilo tütün, 94 şişe sahte içki, 560 litre etil alkol, 15 tarihi sikke, 3 bin 810 cep telefonu, 7 bin 385 elektronik emtia, 15 bin 500 hap, 812 muhtelif emtia ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.


İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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