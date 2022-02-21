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İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika

İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

21.02.2022 13:11

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, durdurulan otomobil ve evlerindeki aramada sahte olduğu belirlenen 3 bin 900 TL, 200 ABD doları ve 35 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, durdurulan otomobil ve evlerindeki aramada sahte olduğu belirlenen 3 bin 900 TL, 200 ABD doları ve 35 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin sahte parayla yakıt alıp, yemek siparişi verdikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil tespit edilip, Gaziemir'de durduruldu. Otomobildeki şüpheliler M.Ş.N. ve T.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve otomobilindeki aramada, sahte olduğu belirlenen 39 adet 100 liralık banknot, 200 dolar ile 35 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

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İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Otomobil, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika
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