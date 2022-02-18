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İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

18.02.2022 11:25
İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

İzmir'deki bir akaryakıt istasyonunda sahte parayla alışveriş yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'deki bir akaryakıt istasyonunda sahte parayla alışveriş yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda sahte para vererek yakıt almaya çalışan şüpheliler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, istasyondaki görevlinin sahte parayı fark etmesi üzerine yakıt almadan olay yerinden uzaklaşanların bulunduğu otomobili, Semt Garajı mevkisinde durdurdu.

Başka suçlardan da kaydı bulunan araçtaki Ç.K, B.B. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstleri, otomobil ve adreslerindeki aramalarda, seri numaraları aynı 100 liralık 34 banknot ele geçirildi.

Ayrıca aracın yakıt deposu kapağında 24 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, alışveriş, Akaryakıt, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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