Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı

20.04.2022 10:33

İzmir'de bir alışveriş merkezinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bir alışveriş merkezinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette ikinci el telefon satan kişileri, sahte para ile dolandırdığı öne sürülen zanlıları yakalamak üzere çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında H.Ç, S.B. ve M.D'yi takibe alan ekipler, şüphelileri bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken gözaltına aldı.

Zanlıların otomobil, iş yeri ve ikametleri ile üstlerinde yapılan aramalarda 1 adet 50 avroluk, 1 adet 50 dolarlık sahte döviz ile toplam 19 bin 800 liraya karşılık olarak hazırlanmış sahte banknotlar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 0,27 gram metamfetamin de bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı

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PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 3 KİŞİ TUTUKLANDI PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 3 KİŞİ TUTUKLANDI Son dakika haberi | Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı Son dakika haberi | Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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