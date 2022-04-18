İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi

18.04.2022 22:29
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi

İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi.

İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Ç. adlı şahsın ilçede sahte ilaç üretip ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüphelinin deposu ve aracında yapılan aramalarda sahte 16 bin 380 tablet ilaç, 120 poşet şase ilaç ile bin 41 cinsel içerikli ilaç ve çeşitli cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünlerin son derece sağlıksız olduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Sahte İlaç, Ödemiş, İzmir, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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