Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK ile İrtibatlı 8 Kişi Yakalandı

İzmir'de PKK ile İrtibatlı 8 Kişi Yakalandı

22 dakika önce

İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

İzmir'de PKK ile İrtibatlı 8 Kişi Yakalandı, System.String[]
İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup, talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine Terörle Mücadele Şubesi tarafından il genelinde operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde şüpheli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
İzmir, PKK, Güncel
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