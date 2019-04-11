İzmir'de PKK ile İrtibatlı 8 Kişi Yakalandı
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İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup, talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine Terörle Mücadele Şubesi
tarafından il genelinde operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde şüpheli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
(İHA)
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