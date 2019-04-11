İzmir'de Pkk/kck ile İrtibatlı 8 Kişi Yakalandı
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İzmir'de PKK/KCK ile irtibatlı 8 kişi yakalandıİZMİR - İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
İzmir'de PKK/KCK ile irtibatlı 8 kişi yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:38 Kaynak: İHA
İZMİR - İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine, Terörle Mücadele Şubesi tarafından il genelinde operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde şüpheli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.
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