İzmir'de Pkk/kck Operasyonu
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:40 Kaynak: AA
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle hareket ederek, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda kitap ve dergi ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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