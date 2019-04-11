Son Dakika Haberleri: İzmir'de Pkk/kck Operasyonu

İzmir'de Pkk/kck Operasyonu

1 dakika önce

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle hareket ederek, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda kitap ve dergi ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:40 Kaynak: AA
Güncel
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