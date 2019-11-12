İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı
7 saat önce
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR
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