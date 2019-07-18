Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK/KCK operasyonu
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu

1 saat önce

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu, System.String[]
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu, örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent genelinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:06 Kaynak: AA
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