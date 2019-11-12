Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK/KCK operasyonu
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu

6 saat önce

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu, System.String[]

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:50 Kaynak: AA
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