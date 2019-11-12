İzmir'de PKK/KCK operasyonu
6 saat önce
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:50 Kaynak: AA
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
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